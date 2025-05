Marina Ruy Barbosa viajou até França, mais propriamente até Cannes, para marcar presença num dos festivais de cinema mais famosos do mundo.

A atriz brasileira foi à estreia do filme 'The Phoenician Scheme' ['O Esquema Fenífico'] no passado domingo, 18 de maio.

Para brilhar na 'red carpet', Marina usou um vestido de alta costura da marca Tamara Ralph, pertecente à coleção Outono Inverno 2024 /2025. A peça é às riscas pretas e brancas, tem gola alta, brilhantes e o destaque é o grande laço cor de rosa.

