Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, sempre teve o seu cabelo ruivo como uma imagem de marca.

Mas, esta quinta-feira, a atriz mudou de visual pela primeira vez. A atriz apareceu no jantar de gala da amfAR, em Cannes, com o cabelo loiro e posou na passadeira vemelha com um vestido da Balmain cheio de brilhantes e joias da Chopard.

Nas redes sociais, a atriz reagiu a esta mudança radical de look. "Início de uma nova era", escreveu.

Veja o look em detalhe na galeria.

