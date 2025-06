Halle Berry terminou a comemoração do Dia da Mãe, no mês passado, com um vídeo íntimo em que surgia na cama com o namorado, Van Hunt. De acordo com a People, o casal estava a dar dicas de planos 'picantes' para este dia.

As imagens foram alvo de uma 'onda' de críticas. "Ela não devia estar com os filhos em algum sítio?", disse um internauta, entre as muitas reações.

Halle Berry - que é mãe de Nahla, de 17 anos, e de Maceo-Robert , de 11 - fez questão de responder à letra. "Antes de tudo, não é Dia da Criança. Chama-se Dia da Mãe. Dia da Criança são todos os dias do ano. Este é o meu dia. E se eu quiser estar na cama e a dançar com o meu homem, é isso que vou fazer", disse no 'Today with Jenna & Friends'.

