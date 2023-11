Hoje é um dia muito especial para Francisco Nunes e Liliana Aguiar. O filho do casal, o pequeno Santiago, completa cinco anos de vida, data que foi destacada por Francisco na respetiva página de Instagram.

"5 anos do nosso Santiago!", começa por escrever, partilhando imagens da época em que Liliana estava grávida do menino.

"Um amor infinito para um menino muito especial! Unificador de toda a família. O pai tem muito orgulho de ser teu pai! Amo-te muito e à tua mãe também muito", completa.

Recorde-se que, atualmente, o casal vive no Dubai, para onde se mudou este ano em busca de um novo recomeço, sobretudo depois de se ver envolvido numa polémica separação - tendo, mais tarde, se reconciliado.

Com a família vive também Salvador, fruto do relacionamento anterior de Liliana com José Carlos Pereira. Esta também é mãe Miguel, que nasceu da relação com António Miguel Tavares.

Leia Também: "Não há psiquiatra no Dubai?". Fã comenta vídeo e Liliana Aguiar responde