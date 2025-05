Liliana Aguiar foi ao seu baú de memórias e encontrou uns "tesourinhos" que fez questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

"Naquela altura, era outra pessoa, com outro rosto, outro corpo… e outro olhar sobre mim mesma. Fui mudando com o tempo, por dentro e por fora", afirma.

"A verdade é que, apesar das rugas que chegaram e das curvas que mudaram, gosto muito mais de me ver agora. Aos 45 anos, sinto-me mais confiante, mais segura, mais mulher. E ser mãe de três filhos lindos e maravilhosos só tornou tudo ainda mais especial", continua.

"A beleza de hoje vem da vida que vivi… e continuo a viver", completa.

Liliana Aguiar é mãe de Santiago, fruto do atual casamento com Francisco Nunes, de Salvador, que nasceu da relação com José Carlos Pereira, e de Miguel Ângelo, do envolvimento com Miguel Ângelo Tavares.

