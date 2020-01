Gwyneth Paltrow colocou à venda na sua loja online Goop uma vela com "aroma a vagina". O valor da mesma é de 75 dólares, cerca de 67 euros, e chama-se 'This Smells Like My Vagina'.

Na descrição do produto pode ler-se: "Esta vela começou com uma piada entre a Douglas Little e Gwyneth Paltrow - a empresa e a atriz estavam a trabalhar numa fragância quando a artista disse: 'Uhh... isto tem o cheiro da minha vagina' - e evoluiu para um divertido odor. Um perfume lindo, sexy e maravilhosamente inesperado (que acabou por ser perfeito como uma vela)".

De referir que o item "esgotou em poucas horas" no site.

