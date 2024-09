Gwyneth Paltrow não só é conhecida como atriz, pelos seus papéis em filmes como 'A Paixão de Shakespeare' ou 'Um Casamento Atribulado', como pelo seu sucesso enquanto empresária com Goop.

Paltrow está de parabéns esta sexta-feira, 27 de setembro. A atriz celebra 52 anos.

A empresária é filha do realizador Bruce Paltrow e da atriz Blythe Danner, e mãe de Apple e Moses, fruto do seu antigo casamento com Chris Martin, vocalista da banda Coldplay.

