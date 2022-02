A arquiteta de interiores Gracinha Viterbo foi recentemente distiguinda pela plataforma Architizer num artigo que reúne o/as “10 Established interior designers you should know”.

A Viterbo e à galeria de 10 designers a conhecer, juntam-se nomes internacionais de topo como Albion Nord, Nate Berkus, Kelly Wearstler e India Mahdavi, entre outros.

Eric Baldwin, autor do artigo, afirma que a “lista de designers a seguir mostra alguns dos principais talentos atualmente a trabalhar. Partindo de uma diversidade e variedade de influências, culturas e tradições, estes designers de interiores respeitam a história ao reinterpretá-la. Suportados por um legado de prestígio e personalização, estes ateliês lideram a tarefa de repensar os ambientes interiores criando novas atmosferas para o dia a dia.”

Camaleónica, Gracinha Viterbo interpreta vidas e cria interiores sofisticados, recriando ambientes únicos e inimitáveis que refletem histórias, experiências e memórias tão únicas quanto a identidade de cada cliente.

Gracinha Viterbo créditos: Gracinha Viterbo

Para a arquiteta de interiores, que conta com um percurso profissional de mais de 20 anos apoiado num vasto e diversificado trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, não só todos os desafios têm uma interpretação única, como todos os clientes têm um estilo, e dar-lhes a oportunidade de acompanhar o projeto do início ao fim faz parte do processo de trabalho.

Condição sine qua non para que a ligação emocional entre cliente e espaço se fortaleça e transforme esta, numa experiência inesquecível.

“Gosto de levar o cliente sempre mais longe do que teria imaginado, mas também gosto de o ouvir, por vezes de o desafiar, se achar que precisa, ou de o redirecionar se achar que não está a ir pelo caminho certo“, afirma Gracinha Viterbo.

Gracinha Viterbo créditos: Francisco Nogueira

A Viterbo Interior Design é um gabinete de arquitetura, design e decoração de interiores que, através de uma equipa especializada e serviços profissionalizados, lida com uma variedade de projetos nos setores residencial e de hotelaria.

Desde a pesquisa e planeamento, documentação, execução e instalação final, a equipa de 25 colaboradores (mestres artesãos, designers, arquitetos de interiores, gestores de projeto, departamento de orçamentação e equipas de controlo de qualidade) cria projetos ímpares, ​​que refletem as identidades únicas dos seus clientes.