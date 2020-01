Foram várias as pessoas que repararam no facto de Manuel Luís Goucha não estar a usar a sua aliança de casamento, mas engane-se quem pense que tal aconteceu por causa de uma separação com Rui Oliveira.

Durante o programa de hoje do 'Você na TV', o apresentador explicou o motivo para não estar a usar o anel de compromisso.

"Antes que se ponham a dizer que há um divórcio, não! Ontem ao desfazer a árvore de Natal perdi a minha aliança. Ela já estava larga, realmente deixei-a cair algumas vezes, mas não sei onde é que a meti. O melhor é não procurar porque quando não se procura ela aparece", afirmou.

Veja o momento.

