Viveu-se um dia especial na SIC esta terça-feira, dia 7 de janeiro. Isto porque fez um ano que Cristina Ferreira se estreou no canal com d'O Programa da Cristina', formato que ocupa as manhãs da estação.

Um dia que foi festejado com uma emissão especial, que durou das 10h às 19h. E quando chegou ao fim, Cristina dedicou algumas palavras a todos os colegas que trabalham no mesmo horários em outras estações televisivas nacionais: Jorge Gabriel e Sónia Araújo ('Praça da Alegria' - RTP1), e Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes ('Você na TV' - TVI).

"Deixem-me, no dia de hoje, deixar uma palavra a quem comigo todos os dias tenta fazer-lhe companhia. Deixem-me mandar um beijo ao Manel e à Maria, à Sónia e ao Jorge. São eles que, no mesmo horário, tentam fazer aquilo que eu desde pequenina achei que poderia ser a minha missão: tocar os outros. Nunca se esqueça disso. Sempre que nos ouve, queremos chegar até si. Obrigada", disse a apresentadora da SIC.

Esta manhã, dia 8 de janeiro, Manuel Luís Goucha não deixou passar despercebido o primeiro aniversário do programa da antiga parceira televisiva. "Parabéns à Cristina que ontem fez um ano de programa", destacou, mostrando-se de seguida agradado com o gesto da colega e amiga pelas palavras que dedicou a si, a Maria, a Jorge e a Sónia.

Por sua vez, Maria Cerqueira vez também fez questão de parabenizar Cristina Ferreira, isto antes de dar início ao programa 'Você na TV'.

