O jogador de futebol Benjamin Mendy foi esta sexta-feira ilibado das acusações de violação que durante os últimos meses condicionaram a sua vida e, também, a sua carreira. Em defesa do atleta saiu Gonçalo Quinaz, que não escondeu a sua indignação em torno deste caso.

"E agora? E agora pergunto eu? O que irá ser feito para ajudar este profissional de futebol, este homem, este ser humano? Quem vai ser o responsável por tudo aquilo que perdeu, por tudo aquilo que passou? O tempo que passou preso por um crime que

não cometeu? Quem é que vai devolver os anos que perdeu na carreira? Os danos psicológicos, a sua integridade o seu bom nome? Para mim essas 'Marias Chuteiras' nojentas no mínimo deviam passar atrás das grades aquilo que o fizeram passar, e seria pouco! Porque nem esse castigo paga aquilo que lhe fizeram! São um nojo, repugna-me, 'gente de mer**', que escumalha esta que não desaparece? Peço desculpa, mas isto revolta-me imenso", escreveu Quinaz, solidário com a história do atleta francês.

Por fim, o ex-jogador fez notar que "se todas as estrelas mundiais abordassem este assunto publicamente, talvez as coisas daqui para frente mudassem".



