Começou a carreira como jogador de futebol, tendo estado em clubes como Portimonense, Aves, Atlético CP, mas foi ao participar no reality show 'A Quinta', da TVI, que Gonçalo Quinaz ficou conhecido.

Mais tarde, voltou a este tipo de formatos e fez parte de 'Secret Story: Desafio Final 4', em 2017, 'Big Brother: Duplo Impacto' e 'Big Brother: Desafio Final'. Atualmente, é no papel de comentador deste tipo de programas que marca presença assídua no pequeno ecrã.

Hoje é o convidado da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde recorda e partilha alguns momentos da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

A minha mãe [era quem prepara o meu prato preferido]. O que não gostava continuo a não gostar... Se calhar agora como mais peixe - que não era tanto de peixe e hoje em dia já como e cada vez gosto mais.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Sempre admirei os meus pais e os meus avós - tanto os maternos como os paternos. São as minhas referências.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Aquelas em que nos juntávamos todos. Sou muito de família, portanto, tudo o que vou buscar ao passado é sempre referente à família onde tinha os meus avós, os primos, os pais... Éramos felizes. Eu ia 'à terra', que era perto de Lamego, a aldeia chama-se Queimada, e como estávamos todos juntos, eu era tão feliz numa coisa tão pequenina... Porque estávamos todos juntos em família, só na nossa bolha.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Tive uma infância feliz, é difícil poder escolher um dia. Aliás, continuo a ser uma pessoa feliz. Fui pai novo, por isso, vou registar o dia em que fui pai do Martim. Não fui pai com 18 anos por 2h50, portanto, já fui pai com 19 anos. É, sem sombra de dúvida, um momento que me marcou.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… [vamos tirar o nunca] porque faria tudo como fiz.

Gonçalo Quinaz© Disponibilizada por Gonçalo Quinaz / Instagram_gquinaz_10_oficial