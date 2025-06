Estreou-se na representação no início dos anos 2000, tendo sido na série 'Super Pai' que ficou conhecida. Desde então, Sofia Arruda é uma presença assídua na ficção nacional.

Já integrou vários projetos televisivos, entre os quais 'Morangos com Açúcar', 'Doce Fugitiva', 'Bem-Vindos a Beirais', 'Patrões Fora', 'Amor Amor' e até 'Hell's Kitchen - Famosos' (na 2.ª temporada).

Hoje, Sofia Arruda é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino' do Fama ao Minuto, onde recorda a infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Todos os meus pratos preferidos eram feitos pela minha mãe, que é uma ótima cozinheira. Tudo o que sabia de cozinha foi ela que me ensinou, agora o 'upgrade' foi o Ljubomir Stanisic, claro. Nunca gostei de couve-de-bruxelas e continuo a não gostar.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Sempre admirei imenso a minha mãe. É uma mulher super lutadora e trabalhadora, e sempre foi uma grande referência.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

As melhores férias eram com os meus avós. Lembro-me de ir para o Algarve com os meus avós e fazíamos férias de netos únicos. Eles estavam só com um neto de cada vez. Adorava isso, estar sozinha com os meus avós e fazer a rotina deles.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Os dias em que estávamos todos juntos na casa dos meus avós, no dia de Natal, com a família toda, com os meus primos, com os tios, com todos à mesa... Era incrível.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca…

...tinha apanhado tantos escaldões como apanhei.

Sofia Arruda© Instagram_sofiaarrudagram

Leia Também: Quando era pequenina: As melhores férias "eram com os meus avós"