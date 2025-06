Jessica Athayde é um dos nomes mais conhecidos em Portugal pelo seu trabalho na arte de representar. A atriz, de 39 anos, ficou conhecida ao integrar o elenco da série 'Morangos Com Açúcar', no início dos anos 2000, e desde então que esteve muito presente na ficção nacional.

Entre as várias novelas de que fez parte estão, por exemplo, 'Destinos Cruzados', 'Mulheres', 'A Herdeira', ou 'Lua de Mel'.

Também participou na série 'Princípio, Meio e Fim', de Bruno Nogueira e Nuno Markl, e agora tem trabalhado mais no teatro e no cinema.

Aliás, este 2025 chegou com várias novidades. No próximo dia 19 de junho vai estrear o filme 'Hotel Amor', onde é a protagonista, e em outubro vai lançar-se a solo no teatro com a peça 'Bridezilla'.

Hoje, Jessica Athayde é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino' do Fama ao Minuto, onde recorda a infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Pizza, e de qualquer pizzaria. Não gostava de brócolos e agora gosto.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Não faço ideia (é a minha resposta rápida).

Quais as melhores férias quando era pequenino?

Eram com os meus avós, que infelizmente já não estão cá.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Não voltava, nunca. Sempre para a frente, não se volta atrás.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… apanhava escaldões.

