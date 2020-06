Este sábado, dia 20, Georgina Rodríguez desfrutou de um dos seus programas preferidos com as crianças. Como já havia feito noutras ocasiões, a espanhola levou os pequenos Eva e Mateo, de três anos, e Alana Martina, de dois, a uma quinta.

Os quatro divertiram-se no campo com os animais e a namorada de CR7 não deixou de registar alguns momentos para as redes sociais.

Clique na galeria e veja como foi passado este dia perto da natureza.

