A preparação teve início na segunda-feira, com as crianças a fazerem a tradicional pinhata, e continuaram hoje com a chegada do grande dia e o início dos festejos do aniversário de Alana Martina. A filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez completa esta terça-feira, 12 de novembro, sete anos de vida.

O dia começou com churros de chocolate para a mãe Georgina e para as crianças. Seguiram-se horas de brincadeiras com os irmãos, Eva, Mateo e Bella Esmeralda, e nem os ibéricos faltaram.

As crianças ainda prepararam juntas o "bolo de aniversário" de Alana Martina, tal como revelam as imagens disponíveis na galeria.

