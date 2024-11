Ao longo do dia 12 de novembro, Georgina Rodríguez partilhou alguns momentos do dia especial da família.

Na terça-feira, a pequena Alana Martina fez anos e foi dia de festa na casa de Cristiano Ronaldo.

A filha do jogador e de Georgina Rodríguez completou sete anos de vida. O dia começou com churros de chocolate para a mãe e para as crianças.

Seguiram-se horas de brincadeiras com os irmãos, Eva, Mateo e Bella Esmeralda, e a família foi ainda comer fora.

Carregue na galeria para ver as últimas fotografias do dia de aniversário de Alana Martina.

Leia Também: Cristiano Ronaldo declara-se à sua "princesa"