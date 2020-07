Tânia Ribas de Oliveira foi mãe pela segunda vez há precisamente cinco anos. Pedro, que hoje está de parabéns, trouxe "uma nova cor" à vida da apresentadora.

"Se fosses uma só cor de todo o mundo, serias um amarelo sem sombras. Um amarelo girassol. Não há absolutamente ninguém que te fique indiferente e não é caso para menos: és uma criança repleta de luz, sempre com um sorriso pronto e aberto", começou por escrever o rosto da RTP na legenda da amorosa publicação com a qual assinalou o aniversário do seu menino.

À sua publicação, Tânia juntou uma imagem atual e uma fotografia rara do dia em que Pedro nasceu.

A declaração seguiu com a apresentadora a recordar os difíceis primeiros meses de vida do filho.

"Pedro, a mãe ama-te tanto, tanto, que nem sabes! Quando nasceste e te puseram no meu peito, chorei muito de amor. Fui trabalhar quando tinhas apenas dois meses, mas levei-te comigo todos os dias até fazeres cinco meses. Todos os dias, a amamentar-te em exclusivo e a trabalhar em directo. Foi duro, só nós sabemos, não é? Mas não nos largámos, não havia como. Ainda hoje, és o meu bebé canguru. Eu sei, eu sei... já não és bebé. Já és crescido, o melhor amigo do mano e sempre tão doce com os pais", recordou a apresentadora, que é ainda mãe de Tomás.

Por fim, as palavras de amor de uma mamã muito babada com o seu rebento: "É um verdadeiro prazer ver-te crescer e ver-te fazer crescer quem te rodeia, porque todos crescemos contigo. Devagar e saborosamente. Reaprendemos o mais simples da vida: uma palavra bonita, um abraço ou um sorriso podem fazer milagres. Obrigada, Pedrinho. Que sorte, a minha, por ser tua mamã! Amo-te, com o coração a transbordar. Parabéns, meu amor! Hoje o dia é teu", completou.

