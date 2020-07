Terminaram esta sexta-feira, dia 3, as temporadas dos programas de 'day time' da RTP. Com isto, Tânia Ribas de Oliveira, anfitriã das tardes da estação, não deixou de agradecer publicamente à equipa do programa 'Nossa Tarde', assim como ao fiel público, não deixando de frisar que esta temporada ficou marcada pelos contratempos causados pela pandemia da Covid-19.

"Obrigada, eu! Que temporada, esta! Um abraço para toda a equipa da 'Nossa Tarde', um grande beijinho para cada um de vocês que não perderam pitada. Estes meses vão ficar para a História, mas isso já todos sabíamos. Vêm aí as '7 Maravilhas da Cultura Popular'! Obrigada, uma vez mais e sempre", agradeceu a apresentadora.

Vale lembrar que Tânia Ribas de Oliveira encontra-se agora a desfrutar de umas férias em família, na companhia do marido e dos filhos, na Costa Vicentina. Veja as imagens aqui.

