Tânia Ribas de Oliveira não ganhou para o susto no programa 'A Nossa Tarde' desta terça-feira, dia 26, que apresenta na RTP.

No vídeo do momento, a apresentadora grita com um susto, segurando-se a Fábio, que estava a partilhar mais uma das suas receitas.

"A (quase) desgraça de hoje… Até a câmara abanou. Felizmente, o Fábio foi o Príncipe Encantado da Tânia e salvou-a de uma grande queda", realça-se na legenda do momento partilhado nas redes sociais.

Ora veja:

