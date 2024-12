O filho de Tânia Ribas de Oliveira completa esta quarta-feira, 18 de dezembro, mais uma volta ao sol. Há 12 anos que a vida da apresentadora mudou para melhor.

Em jeito de celebração, Tânia Ribas partilhou ontem, em primeiro lugar, uma fotografia sua, grávida em dezembro de 2012.

Na legenda, escreveu: "Dezembro, 2012. Amanhã é dia de celebrar a tua vida linda, Tomázinho!"

Hoje, no dia de aniversário do filho, publicou duas fotografias do pequeno Tomás. Uma aproximada, na qual se vê o seu grande sorriso, e outra em que o mesmo surge a surfar.

"Hoje fazes 12 anos, filho! E hoje só te quero dizer que te amo muito! É um privilégio ser tua mãe, acredita! Que sorte tão grande! És um miúdo incrível, lindo, sereno, autónomo, responsável, justo! Que a vida te dê sempre ondas para surfar, uma bola para ter nos pés, amigos para celebrar e motivos de sobra para este sorriso aberto e cheio de luz! Amo-te! Muito! Para sempre. Hoje o dia é teu, meu amor! Parabéns!", escreveu na legenda.

