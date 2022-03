Sara Prata esteve a responder a questões colocadas pelos seus seguidores, ocasião na qual foi questionada sobre a forma que adotou para lidar melhor e controlar a ansiedade e ataques de pânico.

"Fizeste alguma terapia para a ansiedade, ataques de pânico?", quis saber uma internauta.

"Fiz, sim. Em primeiro lugar falei com amigos e a família. Depois fui encaminhada para um psiquiatra que lida com muitos casos de ataques de pânico. Fiz algumas consultas e nunca fui medicada, apenas acompanhada com conversas muito reveladoras e essenciais de como funciona a nossa cabeça e medos", explica a atriz, sem medo de assumir que precisou de ajuda para melhor a sua saúde mental.

"Depois procurei uma terapia para levar para o resto da vida, o reiki e a meditação. Foi transformador para mim. E acima de tudo falei muito comigo mesma, há sempre um motivo, podemos não querer ver, ou não conseguir ver na altura, mas é em nós que essa busca tem de ser feita. Ouve-te", termina Sara, deixando assim um conselho a todos os que precisam de ajuda neste sentido.

