Sara Prata reservou um tempinho da sua noite de domingo para responder a questões colocadas pelos seguidores do Instagram.

Será que a atriz, de 37 anos, deseja casar-se com João Leitão? A pergunta foi colocada e respondida sem hesitações.

"Um dia faremos uma festa. E, sim, a Amélia ficaria tão fofa a levar as alianças. O amor deve ser celebrado, não é?", reagiu Sara.

E o segundo bebé, virá em breve? Segundo a atriz da TVI, esta foi a pergunta "mais repetida". "Ora bem, depois de ter demorado agora quase uma hora para adormecer a Amélia, acho que a resposta é não, não obrigada", brincou.

Por fim, ao ser questionada sobre qual o seu estado emocional atual, Sara Prata confessou sentir-se apreensiva devido à guerra que se vive na Ucrânia após a invasão russa.

"Como estás realmente? Com o coração apertado. Com medo. Toda esta situação mundial afeta-nos a todos. Todos os dias penso, e se tivesse sido aqui na minha 'rua'. Que agonia. Mas sinto ainda com mais força que quero aproveitar ao máximo, que criar as minhas ‘histórias’, quero que valha a pena viver, quero sorrir. Não sabemos o livro da nossa vida, por isso hoje deito-me e fico feliz por mais um dia", completa.

Leia Também: Sara Prata diverte-se com a filha em piscina de bolas