Francisco Monteiro saiu em defesa de Cristina Ferreira nas redes sociais, neste caso, no Instagram. Em causa esteve um desafio que foi proposto a Gonçalo, um dos concorrentes do 'Secret Story 8': este poderia passar um minuto e meio com a namorada, Margarida (também dentro da casa), só que perderia 1.000 euros. O concorrente acabou por não aceitar, gerando 'burburinho' entre os telespectadores.

"Para os sem noção que colocam em causa a Cristina e a Voz, quando o Gonçalo diz que se não forem dois minutos não aceita, está claro que ele abdicou do tempo com a namorada e não dos mil euros da sua conta. Que nunca falte paciência para explicar o que devia ser claro como água cristalina!", sublinhou.

Veja a publicação:



© Instagram - Francisco Monteiro

Leia Também: Fim de semana de Cristina Ferreira marcado por batizado e... amigdalite