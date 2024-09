Cristina Ferreira aproveitou ao máximo todos os seus momentos de folga. Apesar dos domingos estarem praticamente ocupados com as galas do 'Big Brother', o mesmo já não acontece com os sábados.

Este fim de semana, conforme a própria apresentadora partilhou, foi passado - em parte - no norte, isto é no Porto, onde assistiu a um batizado na companhia do namorado, João Monteiro.

"Da foz, no Porto, e no fantástico Vila Fiz Hotel , a Famalicão, para o batizado do pequeno João. Estava um dia lindo, pena a minha amigdalite que não me deixa em paz", confessou a comunicadora.

Veja as imagens desta escapadinha na galeria.

