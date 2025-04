Margarida e Gonçalo, que se tornaram conhecidos do público após participarem no reality show da TVI 'Secret Story 8', estiveram à conversa com Cristina Ferreira na manhã desta sexta-feira, dia 25, no programa 'Dois às 10'.

Questionada sobre o relacionamento que mantinha com a família, da qual se revelou estar afastada ainda no programa, a jovem esclareceu:

"Continua tudo igual. O meu pai, entretanto, já emigrou outra vez para o Canadá. Continuo a dar-me bem com a minha mãe e os meus irmãos. Está tudo igual".

Veja aqui o momento.

