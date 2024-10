Cristina Ferreira reagiu às críticas de que foi alvo pela forma como a equipa do 'Secret Story 8' tem lidado com a polémica que envolve Margarida e Rafael, depois de este se ter deitado na mesma cama que a jovem. Em causa está o facto de a concorrente ter começado a chorar junto do namorado, Gonçalo, alegando que se sentiu desconfortável.

Comentando a polémica, a apresentadora do reality show decidiu colocar 'os pontos nos is'.

"Trabalho muito para que as coisas aconteçam e não é aquilo que eu penso, mas o que uma equipa inteira tem a certeza e pensa, muito comandada por uma Voz que está diariamente com eles, que fala com eles e sabe tudo", afirma.

"A partir do momento em que me dizem que não aconteceu nada, que não houve nada que tivesse ultrapassado os limites, que não houve nada que não tivesse sido permitido, tenho de confiar naquilo que me dizem", explica.

"Mais: sei de dados que nenhum de vocês sabe referentes à história da Margarida, sei - juntamente com os psicólogos - o porquê das reações da Margarida. Tenho dito e não acrescento mais nada", realça ainda.

Por fim, aponta: "Há apenas uma coisa que me move: a verdade. Gosto muito pouco de injustiças e de extermínios públicos, por isso mesmo gosto de fazer os meus trabalho da melhor forma para que as pessoas sejam apresentadas ao público de maneira a que todos entendam aquilo que aconteceu".

