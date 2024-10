Na noite de quarta-feira, 2 de outubro, foi apresentada uma emissão especial do programa 'Secret Story', na qual Cristina Ferreira conversou com os dois concorrentes que têm andado na mira das últimas polémicas: Margarida e Rafael.

Com o objetivo de colocar os 'pontos nos i’s', Margarida Barroso e Rafael Almeida apresentaram-se no confessionário e quebraram o silêncio. Em causa, está o alegado "desconforto" que Margarida sentiu ao ter dormido com o colega na mesma cama.

No vídeo transmitido, Cristina Ferreira colocou algumas questões aos concorrentes. "Foi exatamente por este ser um tema sensível, que despoleta várias opiniões, que nós o abordamos", começou por explicar a apresentadora.

"Tínhamos como missão tentar perceber 'tim por tim' o que tinha acontecido", prosseguiu, dirigindo-se depois a Margarida. "O que levantava um bocadinho mais dúvidas era porque a Margarida falava nesses movimentos estranhos, que não tinha a certeza quais eram, sendo que na cabeça de quem está a assistir, os movimentos estranhos levavam-nos para uma ação masturbatória por parte do Rafael e isso poderia causar aqui um drama maior relacionado com toda esta história".

Questionada sobre a sua perceção atual da situação, Margarida respondeu: "Não posso mesmo acusar o Rafa de nada, porque, acima de tudo, eu vejo a pessoa que ele é comigo, eu jamais imaginaria uma pessoa como o Rafa a fazer tal coisa, ele é uma pessoa querida com toda a gente aqui dentro, ele respeita, ele é brincalhão mas ele sabe que tem de respeitar e sabe quando uma pessoa impõe os seus limites".

De seguida, Cristina Ferreira referiu-se aos "traumas" de Margarida. "Acha que foi o seu pânico, relacionado com os tais traumas que tem, que a levou imediatamente a ficar naquela situação e querer sair dali para fora?"

A concorrente confirmou esta afirmação e chegou mesmo a "culpar-se" pelos momentos difíceis que viveu. Foi, de imediato, interrompida pela apresentadora e por Rafael, que se encontrava sentado ao seu lado.

"Não és culpada de nada", remataram.

