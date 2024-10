Afinal, o que aconteceu na manhã de terça-feira, 1 de outubro, entre Margarida Barroso e Rafael Almeida na 'Casa dos Segredos'?

Depois de muitas opiniões veiculadas nas redes sociais, Cristina Ferreira mostrou ao público, na emissão especial do reality show da TVI, imagens do ocorrido.

Os dois concorrentes da casa dormiram na mesma cama e a aproximação de Rafael a Margarida deixou a jovem incomodada.

Por sua vez, Heitor revelou que encontrou Margarida "sozinha" na sala: "Ela disse: 'não consigo dormir, o Rafael veio dormir para a minha beira e eu não quero dormir ali'. E eu disse-lhe 'vais dormir para a minha cama'".

Margarida Barroso contou o que aconteceu ao namorado e concorrente da casa, Gonçalo, sendo que os dois têm de esconder que são um casal. A jovem chorou ao assumir o desconforto pela situação em que se viu envolvida: "É muito estranho, ele estava a mexer-se e eu estava a sentir-me tão mal".

No confessionário, a concorrente também explicou a Cristina Ferreira o que a levou a abandonar a cama.

Confrontado com as acusações, Rafael disse que os concorrentes estavam "todos na brincadeira", incluindo Margarida. Contudo, Marcelo expôs: “Mas eu depois ouvi-a dizer assim: 'Rafa, tira as mãos, não me toques'".

Na sequência da polémica, Rafael não escondeu a indignação e atirou um insulto para o ar no momento em que se dirigia para o jardim: "Filha da pu*a".

No exterior da casa, o concorrente de Viseu expressou a sua revolta: "Eu estava na brincadeira, agora vem-me aí com uma história. Por amor de Deus, meu. Na minha opinião, ela fez isso porque está nomeada e quer sair destacada para não bazar. Não disse isso no confessionário, mas é o que eu sinto. É fodi**".

