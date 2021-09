Esta semana foi um autêntico 'baby boom', é caso para dizer. Registou-se o nascimento de dois bebés entre os famosos em Portugal: o filho de Pedro Teixeira e Sara Matos e ainda o de Tiago Teotónio Pereira e de Rita Patrocínio.

As emoções estiveram desta forma ao rubro. No caso de Pedro e Sara, a novidade foi dada ontem (embora o bebé tenha nascido no dia 15).

Depois de se mostrar profundamente emocionado com a chegada do pequeno Manuel, Pedro fez questão de elogiar a "coragem" da companheira num trabalho de parto que se terá prolongado por 48 horas. "Esta mulher que está na foto, é a minha mulher, a mãe do meu filho, alguém que admiro hoje, mais ainda, pela força que teve ao longo de todo este 'trabalho de parto'. O nascimento de um filho é, realmente, o reflexo de uma coragem inigualável".

No caso de Tiago e Rita, estes conheceram pessoalmente a pequena Camila no dia 12 de setembro, não deixando igualmente de partilhar a sua enorme felicidade com os seguidores do Instagram.

Tendo isto em conta, escolhemos os primeiros registos fotográficos dos bebés Manuel e Camila para a rubrica 'Foto da Semana', neste caso, 'Fotos da Semana'.

