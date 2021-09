O ator declarou-se à mãe do seu segundo filho com uma mensagem emotiva e ainda revelou uma nova foto com o bebé.

O dia 15 de setembro foi de emoções fortes para Pedro Teixeira e Sara Matos. O casal viu nascer o primeiro filho em comum, Manuel, que para o ator é já o segundo rebento. Ainda com os sentimentos à flor da pele, Pedro Teixeira resolveu na noite de quinta-feira prestar uma bonita homenagem à força e coragem de Sara Matos durante todo o processo que antecedeu o nascimento do bebé Manuel. "É noite, e eles já dormem, e quando olho para estas últimas 48h, reflito sobre a loucura que foi. Esta mulher que está na foto, é a minha mulher, a mãe do meu filho, alguém que admiro hoje, mais ainda, pela força que teve ao longo de todo este 'trabalho de parto'", conta o ator, dando desta forma a entender que não terão sido fáceis as últimas horas. "O nascimento de um filho é, realmente, o reflexo de uma coragem inigualável. Desde a força necessária para lidar com todas as etapas deste caminho longo e, muitas vezes, complexo, à tranquilidade madura de quem exalta uma frase de acalmia no meio de um frenesim de acontecimentos. 'Vai correr tudo bem, meu amor'", continua. "Por tudo isto, à minha mulher um grande beijinho de amor e companheirismo, e a vocês, mulheres e mães deste país, outro especial de admiração. Pronto, era mais ou menos isto, a emoção leva-nos a estas coisas", completa. Às suas sentidas palavras, o rosto da TVI juntou ainda uma nova fotografia onde mostra Sara Matos com o filho ao colo. Recorde-se que Pedro Teixeira é pai de Maria, de 11 de anos, fruto da sua anterior relação com Cláudia Vieira. Leia Também: Já nasceu o filho de Pedro Teixeira e Sara Matos. Veja o bebé Manuel Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram