Pedro Teixeira não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um ternurento retrato protagonizado pelos dois filhos. Na imagem, que poderá ver de seguida, Maria, de 14 anos, e Manuel, de dois, aparecem a irem para o mar.

"A melhor parte das férias", notou o artista na legenda da partilha.

Note-se que Maria é fruto do anterior relacionamento do ator com Cláudia Vieira. Por seu turno, Manuel nasceu da relação com Sara Matos, que terminou no ano passado.

Ora veja:

