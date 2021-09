Já nasceu o filho de Pedro Teixeira e Sara Matos. O anúncio foi feito por ambos os membros do casal nas respetivas contas de Instagram.

Partilhando uma fotografia dos três, já com o bebé nos braços, o ator escreveu: "15.09.2021.

Eu e a minha brava mulher, que admiro mais a cada dia que passa, temos um filho chamado Manuel. A minha Mariocas tem mais um mano. Isto é tudo tão emocionante que nos enche o coração a cada minuto".

Por seu turno, a companheira acrescentou: "Amor que não tem palavras. O dia mais feliz da minha vida Bem-vindo Manuel".

Note-se que este é o primeiro filho em comum do casal. Pedro já é pai de Maria, fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.

Leia Também: "Tic tac": Pedro Teixeira mostra Sara Matos a poucos dias de ser mãe