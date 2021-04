Uma das ausências que se notou no funeral do príncipe Filipe foram os pequenos príncipes George e Louis e a princesa Charlotte. Apesar de serem muito próximos do bisavô, os meninos não estiveram presentes na despedida do duque de Edimburgo, este sábado, 17 de abril, em Windsor.

De acordo com a Us Weekly, devido ao protocolo imposto por causa da pandemia da Covid-19, apenas 30 pessoas puderam estar presentes na cerimónia fúnebre. A Elle acrescenta que as crianças são muito jovens e este foi outro dos motivos para terem estados ausentes.

Recorde-se que George tem sete anos, Charlotte tem cinco e o pequeno Louis vai completar três anos no dia 23 de abril.

Considerando a formalidade da cerimónia, tendo sido transmitida pela televisão e na Internet, não é surpreendente que a família real tenha optado por deixar os filhos de Kate e William lamentarem a partida do duque em privado.

E quem é que ficou a cuidar dos meninos?

A revista Hello destaca que as crianças terão ficado com a nanny (baby-sitter) Maria Teresa Turrion Borrallo, enquanto os pais se deslocaram até Windsor para o funeral.

Maria trabalha para os duques de Cambridges desde que Georgina tinha oito meses. A baby-sitter espanhola, que estudou no prestigioso Norland College em Bath, começou a trabalhar com a realeza em 2014.

Na altura, uma fonte disse à Hello que Maria tinha "trabalhado com outras famílias importantes e foi aí que os duques de Cambridges a conheceram e contrataram".

"Ela não é casada e não tem namorado, pois a sua vida é totalmente dedicada à família com a qual trabalha. É conhecida por ser totalmente profissional - casada com o trabalho", acrescentaram.

Mas com três jovens para cuidar enquanto os pais estavam fora, é possível que a mãe de Kate, Carole Middleton, tenha dado uma ajuda extra, relata a publicação.

Carole, de 66 anos, é muito próxima dos netos e é vista a chegar muitas vezes ao Palácio de Kensington para cuidar das crianças enquanto William e Kate marcam presença nos seus compromissos reais.

