Cara Delevingne parece ter dado um 'passo' na amizade com Jaden Smith. Isto porque os artistas foram 'apanhados' num momento mais próximo.

No Dia dos Namorados, o filho de Will Smith foi visto a encontrar-se com a atriz na rua, em West Hollywood, tendo-lhe oferecido um ramo de flores e depois deram um beijo.

Como recorda o Daily Mail, Cara, de 28 anos, conheceu Jaden, de 22, em 2017.

Leia Também: A romântica surpresa de Michael B. Jordan para a namorada