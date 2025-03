Will Smith partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram para assinalar o Dia Nacional da Sesta, em jeito de brincadeira.

"Alguém disse que é o Dia Nacional da Sesta?", perguntou o ator na legenda da publicação feita no dia 10 de março.

Na fotografia partilhada é possível ver Will Smith, a sua mulher, Jada Pinkett Smith, os dois filhos do casal, Willow e Jaden, a ex-mulher do ator, Sheree Zampino, e o filho de ambos, Trey.

Cada um fez uma pose caricata enquanto Will fingiu estar a dormir.

