Jada Pinkett Smith alterou a privacidade da sua conta de Instagram. A conta da atriz está agora privada, não sendo possível ver nenhuma publicação.

A alteração foi feita depois de uma publicação enigmática, feita no dia 2 de setembro.

"Um homem pode escolher se pertence a alguém. E se o fizer… é considerado nobre. A uma mulher diz-se que tem de pertencer a alguém, senão… não tem valor", lia-se na publicação, agora oculta.

"Mesmo nas nossas melhores tradições religiosas, a deusa fica sem poder quando fica sem o seu parceiro masculino. E noutras, a influência espiritual do feminino, da Mãe… nem é reconhecida", lia-se na legenda da referida publicação.

© Instagram - Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith, casada com o ator Will Smith, com quem partilha dois filhos, Jaden e Willow, não comentou ainda a mudança que fez na privacidade da sua conta de Instagram.

