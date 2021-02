Michael B. Jordan e Lori Harvey estão cada vez mais apaixonados e a prova disso são os momentos que destacam nas redes sociais. Ainda este domingo, ambos celebraram o primeiro Dia dos Namorados juntos, um momento que foi vivido com muito romantismo.

Michael B. Jordan surpreendeu a amada neste dia especial e alugou um 'aquário' gigante decorado a rigor.

Um espaço de baixo de água que foi preenchido com pétalas, flores e velas.

No Instagram, Harvey, de 24 anos, não resistiu e mostrou aos seguidores algumas imagens deste encontro romântico com Jordan, de 34 anos. Veja todos os pormenores no vídeo da galeria.

