Várias celebridades foram mencionadas no julgamento de Sean 'Diddy' Combs desde que este começou a 5 de maio.

Kanye West, Michael B. Jordan e Kid Cudi incluem-se no grupo, mas há mais.

Embora não tenham sido acusados de nada, estes nomes acabaram por se ouvir no Tribunal de Nova Iorque - onde se encontra a decorrer o processo - a propósito do depoimento de Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, e uma das principais testemunhas do processo.

Na galeria poderá ver quem foram os famosos que 'vieram à baila' e o porquê.

Recorde-se que 'Diddy' está a ser julgado por centenas de crimes de extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para prostituição.

