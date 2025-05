Justin Bieber não foi uma das vítimas de Sean 'Diddy' Combs, de quem era amigo.

"Embora o Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, houve indivíduos que foram genuinamente afetados por ele", notou o representante do músico ao Page Six.

"Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem", completou.

No ano passado, os fãs especularam sobre a possibilidade de o cantor de 'Baby', de 31 anos, ter sido uma das vítimas do rapper. Na altura foram recuperados vídeos de ambos, nos quais Diddy falava com Bieber acerca das 48 horas que iriam passar juntos.

Num outro vídeo, Diddy pedia a Bieber para manter os detalhes desta saída em segredo. "Quando sairmos, não podemos dizer o que fizemos, mas é o sonho de um miúdo de 15 anos, sem dúvida", completou à época.

A reação de Bieber já era há muito esperada. Contudo, este tem-se mantido afastado do caso e se dedicado ao filho, Jack Blues, fruto do seu casamento com Hailey Bieber.

Leia Também: Todas as celebridades mencionadas no julgamento de Sean 'Diddy' Combs