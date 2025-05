O julgamento de Sean 'Diddy' Combs continua a todo o vapor e com detalhes chocantes. O conhecido vídeo da agressão do rapper a Cassie Ventura, com quem namorou 10 anos e que foi divulgado em 2024 (mas que ocorreu em 2016), dando até início a todo este escândalo em torno do cantor, foi visto em tribunal e na versão completa.

Nas imagens, que duram 15 minutos, é possível ver o artista a bater, a atirar para o chão, a pontapear e a arrastar a namorada pelos corredores do hotel onde estavam hospedados em Los Angeles.

Recorde-se que 'Diddy' está a ser julgado por centenas de crimes de extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para prostituição.

O vídeo que passou em tribunal esta disponível abaixo. Alertamos para as imagens chocantes.

Leia Também: Polémicas festas de sexo de Diddy chegaram a demorar 4 dias, diz 'ex'