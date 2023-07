Kim e Kourtney Kardashian discutiram num episódio recente de 'The Kardashians' sobre a apresentação de Andrea Boccelli nos casamentos de ambas e o filho mais novo do tenor, Matteo, já falou sobre o caso.

As duas irmãs casaram-se em Itália e contaram com apresentações de Boccelli, que cantou ao lado do filho no enlace de Kourtney e Travis Barker no ano passado.

"Eu casei-me em Itália. Estou a dizer que tu me copiaste por te casares em Itália?", questionou Kim. "Quem se apresentou no meu casamento? Andrea Bocelli. Quem se apresentou no casamento da Kourtney? Andrea Bocelli. Roubaste o país do meu casamento e o artista que atuou. O Andrea Bocelli é o meu cantor favorito de todos os tempos", continuou, respondendo à irmã, que a acusou em primeiro lugar de a copiar ao fazer uma parceria com a marca Dolce & Gabbana.

O tenor já tinha falado sobre o caso na última semana, referindo que "ficará sempre muito feliz por cantar" para as irmãs. Mais recentemente, Matteo falou sobre o caso em entrevista à revista People, explicando que considera "engraçada" a 'rivalidade' entre as duas irmãs.

"É muito engraçado pensar que duas irmãs estavam a discutir por causa do meu pai e a sua atuação", afirmou o cantor, de 25 anos. "Como o meu pai disse, para [cantar noutros] casamentos estarei disponível, livre e muito feliz."

