Kim Kardashian abriu o coração para falar sobre o relacionamento passado com Kanye West.

Num dos episódios do reality show 'The Kardashians', a estrela, de 42 anos, reflete sobre o luto que teve de fazer do homem que conheceu no início da relação, daquele que viria a tornar-se mais tarde.

Enquanto observava equipamento musical que pertencia ao rapper, Kim afirmou: "Isto leva-me ao Kanye que eu conhecia. Mas sabemos que não podemos recuperar isso - isso é que chateia, é que é difícil".

Numa outra cena, desta vez à conversa com a irmã, Khloé, Kim não conteve as lágrimas. "É uma porcaria quando alguém não percebe o quão diferente se tornou. Vou continuar a procurar [a pessoa que Kanye era]. Esperas sempre conseguir ver um pouco, eu tenho esperança".

"É realmente muito confuso para mim, é tão diferente da pessoa com quem casei. Era essa pessoa que eu amava e de que me vou lembrar. Vou fazer de tudo para recuperá-la", diz ainda.

Recorde-se que Kim e Kanye divorciaram-se em março de 2022, após seis anos de casamento. O casal começou a namorar em 2011 e em comum tem quatro filhos: North, de 10 anos, Saint, de sete, Chicago, de cinco e Psalm, de quatro.

