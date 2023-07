A relação de Kourtney e Kim Kardashian já foi marcada por vários momentos de tensão ao longo dos anos. Não foram poucas as vezes que as irmãs discutiram e um dos seus mais recentes desentendimentos aconteceu por causa dos respetivos casamentos.

"Quem atuou no meu casamento? Andrea Bocelli. Quem atuou no casamento da Kourtney? Andrea Bocelli. Roubaste o lugar e o performer do meu casamento. Andrea Bocelli é o meu artista preferido de sempre, e agora eu é que a estou a copiar? Ok", refletiu Kim, durante um desabafo para as câmaras num dos episódios do reality show 'The Kardashians'.

Não ficando indiferente ao assunto, o tenor italiano referiu numa storie do Instagram: "Queridas Kim e Kourtney, sinto-me tão honrado por as duas adorarem a minha voz e ficarei sempre feliz em cantar para vocês, mas fiquem a saber que há um outro artista, mais jovem e muito mais útil, o Matteo Bocelli, que a vossa mãe, Kris Jenner, conhece muito bem".



© Instagram - Andrea Bocelli

Matteo Bocelli, filho de Andrea, atuou com o pai no casamento de Kourtney e Travis Barker, que aconteceu em Itália no ano passado.

Note-se que a discussão começou quando Kourtney, de 44 anos, criticou Kim por ter aceite uma parceria com a Dolce & Gabanna semanas antes do seu casamento, cujo tema estava relacionado com esta marca de luxo.

Leia Também: Kylian Mbappé e Kim Kardashian juntos em festa cheia de famosos