Shakira surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma rara fotografia do filho mais novo, Sasha, atualmente com cinco anos.

A imagem foi captada após a "primeira aula de surf do menino com os amigos e professores Kai e Hans".

Os três posaram para a câmara, muito sorridentes, mas foi o pequeno Sasha quem mais se destacou.

"O Sasha está enorme, que lindo", disse uma seguidora. "O Sasha está grande", acrescentou outra. "O Sasha cresceu muito e está muito bonito", pode ainda ler-se entre os muitos comentários.

Recorde-se que casal tem ainda em comum o pequeno Milan, de oito anos.

