O novo documentário da BBC, 'The Princes and the Press', sobre o mediatismo da realeza britânica está a gerar polémica com a família real.

Considerando "infundadas" as informações que constam na produção (dividida em duas partes), o Palácio de Buckingham, a Clarence House e o Palácio de Kensington reagiram através de um comunicado.

"Uma imprensa livre, responsável e aberta é vital para uma democracia saudável. Contudo, por vezes, apresenta como factos afirmações que são exageradas e infundadas, que vêm de fontes não identificadas, e é dececionante quando um órgão, incluindo a BBC, lhes dá credibilidade", diz a nota, segundo cita a revista Hello.

Intitulado de 'Nova Geração', o primeiro episódio do documentário fala sobre as novas gerações da família, nomeadamente sobre o casamento de Harry e Meghan, e das técnicas ilegais que os média usam para obter informações privadas.

