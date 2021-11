Thomas Markle reagiu, em declarações ao The Sun, à entrevista que Meghan Markle deu a Ellen DeGeneres e que marcou o seu regresso à televisão após ter sido mãe pela segunda vez.

Uma vez mais, não poupou a filha a duras críticas, tendo considerado "ridícula" a postura da duquesa na conversa que, a seu ver, serviu para manchar a imagem da realeza.

"Insultou a rainha, a família real e os britânicos. Foi completamente estúpida e devia perder o título. [...] Amo a minha filha mas a postura dela foi ridícula", atirou.

Thomas Markle não ficou por aqui e colocou ainda em causa a veracidade das declarações da ex-atriz quando esta recordou as dificuldades financeiras que enfrentou no passado. "Ela nunca teve de se preocupar com um apartamento ou em gastar dinheiro", afirmou.

