Fábia Rebordão deu as boas-vindas a Maria Inês no passado dia 29 de março e está radiante com a recém-nascida.

Esta quarta-feira, a fadista partilhou nas redes sociais o primeiro vídeo da bebé, que mostra um momento particularmente especial - o primeiro banho da menina.

"Ontem a Maria Inês fez 7 dias de vida e todos os dias são de aprendizagem e de um amor profundo que cresce a cada segundo. Estamos muito apaixonados e completamente invadidos de ternura. Ontem foi dia do seu primeiro banhinho", escreveu na legenda.

