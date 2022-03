Já nasceu a primeira filha de Fábia Rebordão. Foi a fadista quem partilhou a novidade com o 'mundo', através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

"Todo o imaginário torna-se diminuto perante a dimensão daquilo que senti quando a vi e senti fora de mim pela primeira vez", começou por escrever, esta quinta-feira, 31 de março.

"Bem-vinda, minha pequenina Maria Inês, bem-vinda com todo o amor que não nos cabe no peito. És a realidade mais bonita com que alguma vez sonhámos", completou.

Após a partilha, rapidamente recebeu várias carinhosas mensagens na caixa de comentários.

De recordar que a menina é fruto da relação da artista com o músico Jorge Fernando.

