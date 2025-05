Fábia Rebordão foi a convidada da emissão deste sábado do programa da SIC, 'Alta Definição'. A fadista, de 40 anos, falou sobre a carreira, sobre o papel de mãe e acabou por fazer uma confissão que deixou Daniel Oliveira surpreendido.

A artista sofre de uma "lesão neurológica grave". Fábia começa por dizer que tem uma vida muito agitada e intensa e que "por não conseguir apagar todos os fogos se sente culpada.

[O corpo] ressente-se dessa luta. Com toda esta minha ansiedade aqui a fervilhar dentro de mim, tenho uma lesão muito grave e muito rara no plexo braquial, uma lesão neurológica que fez com que a minha mão ficasse...não é paralisada, mas não tenho o extensor da mão direita, ela não abre [...] deixa-me um bocadinho insegura", confessa.

"Isto aconteceu-me em julho do ano passado com uma bebé de dois anos, foi muito complicado, não queria aceitar. Foi de um momento para o outro [...] tive que aprender a fazer tudo com a mão esquerda. Não consigo escrever bem", contou Fábia Rebordão.

A artista é mãe da pequena Maria Inês, de três anos, fruto da relação com Jorge Fernando.

Veja aqui o vídeo.

Leia Também: Próxima convidada do 'Alta Definição' é uma das grandes vozes do fado